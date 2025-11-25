Radio Classique dévoile les 7 lauréats de ses Trophées de l’Entreprise

Les Trophées de l’Entreprise Radio Classique 2025 distinguent cette année sept lauréats aux profils variés mais unis par leur impact économique et sociétal. Renault Group reçoit le Trophée de l’année pour le lancement de ses modèles électriques. Le trophée de l’innovation revient à Gustave Roussy, hissé à la 6e place mondiale des hôpitaux spécialisés. Dans le champ environnemental, NetZero obtient le Trophée du développement durable pour sa production de biochar et son objectif de capturer un million de tonnes de CO₂ par an d’ici 2030. Cheops Technology reçoit le Trophée du Made in France pour son cloud souverain. La Fondation Culture et Diversité est distinguée pour ses actions en faveur de l’accès des jeunes aux métiers artistiques. Enfin, Aérophile, leader mondial du ballon captif présent dans 40 pays, remporte le Trophée du rayonnement international.