Mardi 25 Novembre 2025 - 11:30

Radio Classique dévoile les 7 lauréats de ses Trophées de l’Entreprise


La troisième édition des Trophées de l’Entreprise Radio Classique s’est déroulée mercredi dernier, au siège du groupe Les Échos - Le Parisien. Sept entreprises ont été distinguées pour leur impact positif sur l’économie et la société, lors d’une cérémonie animée par David Abiker et parrainée par Benoît Coquart, directeur général du groupe Legrand.


Innovation, inclusion, made in France, développement durable, rayonnement international, culture et mécénat : dans le prolongement de sa Matinale, référente sur l’actualité économique, Radio Classique a souhaité mettre en lumière, pour la troisième année consécutive, les entreprises dont la démarche, les actions ou les résultats façonnent l’avenir de notre économie et notre société.
Avec ses Trophées de l’entreprise, Radio Classique poursuit ainsi sa mission : éclairer les enjeux économiques à travers des initiatives exemplaires, en donnant la parole à celles et ceux qui entreprennent et innovent. Les lauréats 2025 sont ainsi également à l’honneur au micro de Stéphane Pedrazzi dans la Matinale de Radio Classique, à 07h15 dans Les Voix de l’économie, jusqu'au 2 décembre 2025.

Les Trophées de l’Entreprise Radio Classique 2025 distinguent cette année sept lauréats aux profils variés mais unis par leur impact économique et sociétal. Renault Group reçoit le Trophée de l’année pour le lancement de ses modèles électriques. Le trophée de l’innovation revient à Gustave Roussy, hissé à la 6e place mondiale des hôpitaux spécialisés. Dans le champ environnemental, NetZero obtient le Trophée du développement durable pour sa production de biochar et son objectif de capturer un million de tonnes de CO₂ par an d’ici 2030. Cheops Technology reçoit le Trophée du Made in France pour son cloud souverain. La Fondation Culture et Diversité est distinguée pour ses actions en faveur de l’accès des jeunes aux métiers artistiques. Enfin, Aérophile, leader mondial du ballon captif présent dans 40 pays, remporte le Trophée du rayonnement international.

Tags : David Abiker, économie, Radio Classqiue



Frédéric Brulhatour
