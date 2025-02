DAB+ : un séminaire sur l'efficacité énergétique à Genève

Avec une plage horaire de 09h30 à 15h00 (CET), cette session offrira une analyse approfondie de l'efficacité énergétique intrinsèque des réseaux DAB+ en comparaison aux infrastructures de radiodiffusion traditionnelles. Les participants découvriront des solutions pour améliorer encore davantage l'efficience des réseaux DAB existants, jusqu'à envisager une autonomie énergétique totale, indépendamment du réseau électrique. Ce séminaire s'adresse en priorité aux fabricants d’équipements de diffusion DAB, aux opérateurs de réseau et aux radiodiffuseurs souhaitant optimiser leur infrastructure et maximiser les avantages du DAB+. Grâce aux interventions d’experts du secteur, cette journée sera l’occasion d’échanger sur les dernières innovations et les meilleures pratiques pour une diffusion radio plus verte et durable.