Radio Classique : "Les Histoires en musique" arrivent en podcast

Pour enchanter les enfants et ceux qui le sont restés. Voilà un podcast à écouter sur radioclassique.fr et sur votre plateforme de podcasts habituelle. La voix envoûtante d'Elodie Fondacci mêle histoire et musique "pour éveiller les enfants à ce qu'il y a de plus beau". Voilà donc une sympathique occasion d'écouter Radio Classique pour un moment convivial en famille.

"Ce format intelligent permet de faire découvrir la musique classqiue aux tout-petits. Une démarche qui répon à la mission de Radio Classique de démocratiser la musique classique en quelques clics" explique la station.