Radio-Canada et Radio France bonifient leur offre de contenus

Depuis son lancement, Radio-Canada OHdio s’est imposée dans le marché canadien de l’audionumérique en créant et en offrant les meilleurs contenus audio francophones. Pour leur part, France Culture et France Inter sont des références indéniables pour décrypter les enjeux de société, faire réfléchir et traiter d’une grande variété de sujets culturels et historiques.

Dans un premier temps, Radio-Canada OHdio rayonnera en France avec "Parole d'ados", "Pas faits en chocolat" et "Interprètes afghans : partir ou mourir", alors qu’elle accueillera sur sa plateforme "Mécaniques des épidémies", "Les Odyssées et Poutine, le tsar soviétique", des productions signées France Culture et France Inter.