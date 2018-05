Radio Campus organise un débat sur le rôle des radios associatives

Cette année, la rencontre nationale des radios Campus se déroulera à Paris au mois de juin. Pour inaugurer ce week-end de travail, d’échanges et aussi de fête (c’est l’anniversaire de Radio Campus Paris), le réseau national des Radios Campus organisera un débat sur le rôle des radios associatives avec Céline Calvez (députée LREM) et Pierre-Alain Raphan (député LREM, co-rapporteur de la mission flash sur la réduction des emplois aidés dans les associations culturelles et sportives). "Nous sommes aussi le service public" revendiquent souvent les radios de catégorie A. Ce débat permettra notamment de réfléchir à ce que pourrait être un service public radiophonique élargi aux initiatives de la société civile, donc aux radios associatives.