Radio Campus Tours aux Assises du journalisme

Cette nouvelle édition sera l'occasion de débats, d'ateliers, de workshop, de projections de documentaires et de soirées (lire également ICI) . Professionnels des médias, scolaires, et curieux sont attendus pendant ces trois jours d'échanges et de découvertes.Du mercredi au vendredi, Radio Campus Tours produira de nombreuses émissions qui seront enregistrées sur son plateau. Pour rester dans le thème de cette édition 2019 "Tous les mêmes ?", la station proposera une fabrique à fake news, pour jouer, déjouer, et mieux comprendre les formats radiophoniques, et la fabrication d'une information.