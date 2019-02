Assises du journalisme : nouvelle édition à Tours en mars

Au moment où les nuages s'amoncellent sur nos usages démocratiques et nos valeurs, les Assises invitent journalistes, éditeurs et citoyens à débattre librement de la crise que nous traversons : interroger nos pratiques quand nous cédons à la facilité, interroger la banalisation des discours de haine contre les journalistes" souligne l'équipe des des Assises internationales du journalisme de Tours se dérouleront les 13, 14 et 15 mars prochains. Durant ces journées, de nombreux ateliers, rencontres et conférences seont proposés au public. Un Salon du Livre du journalisme complètera ses trois journées avec de nombreux auteurs présents qui dédicaceront leurs ouvrages.Organisé par l'association "Journalisme & Citoyenneté", les Assises bénéficient d'un accès est libre et ouvert à tous, particuliers et professionnels, mais l’inscription est obligatoire (un formulaire est disponible ICI ).