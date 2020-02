Radio Campus Paris lance "Trampoline"

Le tremplin se déroulera en trois temps. D'abord, l'appel à projet, du 3 février au 1er mars : chaque artiste ou groupe sera invité à remplir un formulaire et à nous présenter son projet. Six d'entre eux seront sélectionnés par un jury formé du Pôle Musique de RCP. Ensuite, les auditions publiques, le 31 mars et le 2 avril : les artistes sont invités à interpréter en live un set de 15 min devant un jury qui sélectionnera ensuite 4 groupes finalistes parmi eux. Enfin, la finale (date à confirmer) : une soirée spéciale "Trampoline" aura lieu à l'occasion du Beside Festival au cours duquel chaque groupe interprétera un set de 30 min. Le groupe gagnant se verra remettre des lots de participations (enregistrement studios, accompagnement professionnel...