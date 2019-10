RadiOcéan rejoint Océane FM

Depuis plus de 30 ans, RadiOcéan participe activement à la vie de la région Sud Bretagne. Aujourd’hui créditée par Médiamétrie de 32 600 auditeurs chaque jour (+ 5 900 auditeurs en un an), elle est la 2e radio la plus écoutée à Concarneau-Quimperlé, juste derrière France Inter. Depuis hier, RadiOcéan est devenue Océane Breizh en syndication de programmes avec Océane FM. Elle conservera le lien fort qu’elle a su développer avec ses auditeurs. Les animateurs et journalistes de RadiOcéan restent à l’antenne et travaillent conjointement avec les équipes d’Océane FM, situées en Morbihan et Côtes d’Armor. "La nouvelle grille de rentrée sera enrichie en rendez-vous d’informations locales et renforcera les contenus de proximité avec, notamment, le lancement d’une nouvelle émission "Le magazine". Entre 12h30 et 14h, ce nouveau rendez-vous donnera un éclairage sur les sujets du quotidien et de la vie locale.