"Radar" : le nouveau podcast natif de RTL

Eric Dussart, animateur de "On refait la Télé" sur RTL" propose une série d'entretiens avec celles et ceux qui ont fait la télévision. Animateurs, journalistes, politiques, mais aussi comédiens ou encore chanteurs. Grâce à la télé, ces personnalité ont connu une exposition médiatique aussi forte qu'éphémère. Alors, comment ont-ils vécu cette période ? Mais aussi l'après, quand la lumière se fait moins forte et qu'une nouvelle vie se dessine...

