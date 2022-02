RTS prépare un nouvel RTS Live

Urbain, pop, variété, électro…tous les styles musicaux actuels seront représentés pour une soirée, pleine de surprises, animée par Nico. Les auditeurs peuvent, bien sûr, gagner leurs places en écoutant RTS ou directement sur les réseaux sociaux des partenaires de la radio : Sud de France, Crédit Agricole, la ville de Nîmes. Au total, 1 300 auditeurs et invités assisteront à cette soirée et aucune place ne sera mise en vente.Et pour les auditeurs qui ne pourront pas être présents, RTS retransmettra le concert sur son antenne ainsi qu’à travers de nombreux flux vidéo, sur sa chaîne YouTube et sur Twitch