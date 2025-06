RTS met le cap sur la plage avec un live en accès libre

L’animation du concert sera assurée par Nico, voix familière de RTS, qui accompagnera le public pendant toute la soirée. Le format proposé privilégie la proximité et l’accès direct, en configuration debout ou transat, sans invitation. Le concert se terminera vers 22h, avant de laisser place à un after DJ avec Joff Randall, figure bien connue des événements du sud, jusqu’à 1h du matin.

L'événement s'inscrit dans une logique de présence terrain forte de la part de RTS. En investissant un lieu emblématique de la côte héraultaise, la radio veut renforcer son ancrage régional et sa capacité à fédérer un public local autour de la musique live. Cette initiative gratuite, sans billetterie ni accès restreint, reflète une volonté d’ouverture et de contact direct entre l’antenne et ses auditeurs.