RTS lance l'opération du "déconfinement capillaire"

En période de confinement, les coiffeurs sont fermés. Alors, après quelques temps avec les cheveux longs, la frange dans les yeux, les coupes qui n'ont plus de formes, …certains auditeurs téméraires se sont improvisés coiffeurs, Malheureusement à leur dépens... RTS a donc décidé de lancer du 4 au 15 mai l'opération du "déconfinement capillaire" pour sauver les auditeurs du désastre capillaire...

Les auditeurs peuvent envoyer jusqu'au 15 mai, sur les pages privés Facebook et Instagram "RTS la radio du Sud", les plus "belles" photos de leur désastre capillaire. Et, après analyse et présélection des situations les plus critiques, les auditeurs de RTS voteront pour désigner les gagnants qui remporteront de véritables coupes de cheveux chez les coiffeurs partenaires de la radio...