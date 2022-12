RTS : "Cœur à Cœur" est de retour du 17 au 23 décembre

Emmenée par Tania Chytil, Philippe Martin et Jonas Schneiter, l’opération, diffusée quotidiennement de 8h30 à 18h sur La Première, RTS 2 et Play RTS sillonnera la Suisse romande pour nous faire découvrir des personnes hautes en couleur et des lieux insolites dans les sept cantons romands. Toute la semaine de 16h à 17h, Claudia Mélanjoie-dit-Savoie et Simon Matthey-Doret proposeront Vroom Service, une émission au cours de laquelle les deux animateur.trices se rendront dans une famille pour proposer un travail ou un service en échange d’un don.

Enfin une grande fresque, composée de portraits que les Romandes et les Romands enverront tout au long de la semaine, sera projetée dès samedi soir 17 décembre sur la façade de la bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.