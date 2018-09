RTL2, partenaire des showcases Fnac

Pour cette rentrée, la Fnac propose plusieurs grands rendez-vous musicaux pour venir à la rencontre "des plus grands artistes et découvrir de nouveaux talents de la scène française". RTL2 s’associe ainsi à la Fnac pour ces rencontres public-artiste "qui positionnent l’antenne de RTL2 comme un partenaire incontournable des événements de proximité avec le grand public".

Ce mercredi 12 septembre à 18h00, RTL2 sera partenaire du concert de Lenny Kravitz à la Fnac Saint-Lazare, puis du chanteur guitariste Thomas Dutronc à la Fnac Bercy (le 15 à 16h), de Naya à la Fnac Saint-Lazare (le 21 septembre à 18h) et de Gaëtan Roussel à la Fnac Saint-Lazare (le 28 à 18h).