RTL, une saison de tous les records

Après 3 saisons de progression successives en Part d'Audience, RTL continue encore son ascension avec +0,5 point en un an. Un record sur la Part d’Audience, le critère qui prend en compte à la fois le nombre d’auditeurs et la durée d’écoute. Avec ce sondage, RTL est ainsi leader sur tous les critères et conserve le leadership du prime-time de la radio, entre 07h et 09h30 sur toute la saison avec 13.7% de Part d'Audience. RTL est écoutée par 6 520 000 auditeurs en moyenne par jour et enregistre une DEA avec 2h26, en hausse de 7 minutes en un an. La radio est aussi leader en QHM avec 834 000 auditeurs en moyenne, en hausse de 33 000 sur un an.