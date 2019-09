RTL : un nouveau rendez-vous avec Cyprien Cini

"Journaliste pur talent RTL qui cultive la curiosité et l’impertinence", Cyprien Cini, fort du succès du "Surf de l'Info" (à 6h40 ainsi qu'à7h57) dans RTL Matin, se voit confier un nouveau rendez-vous. Avec sa bande, Céline Landreau, Brice Dugénie, Laurent Tessier et Grégory Caranoni, il passe l'actualité de la semaine au scanner dans le 18h-20h de Stéphane Carpentier, le vendredi. "Une nouveauté piquante, drôle, étonnante et détonante mais toujours instructive et informative pour bien débuter le week-end" prévient RTL.

Par ailleurs, Cyprien Cini est l’auteur de "Nos ordinateurs sont très cons !" à paraitre le 5 septembre chez Albin Michel.