RTL sort les violons et Karine Le Marchand fait battre les cœurs

À l’occasion de la Saint-Valentin, RTL annonce une nouveauté dans sa grille de programmes avec l’émission "Parlons amour", diffusée en direct le jeudi 12 février de 20h à 22h. Portée par Karine Le Marchand, cette émission proposera deux heures de dialogue et de conseils centrés sur les questions amoureuses, dans un format interactif. L’animatrice sera entourée d’une équipe de quatre experts pour répondre aux interrogations des auditeurs et auditrices. Cette soirée spéciale sera accessible à la radio, mais aussi en audio digital, via le site RTL.fr et l’application RTL.

En collaboration avec Le Club des Belles âmes, cette émission offrira aux auditeurs la possibilité de prendre la parole pour évoquer leurs histoires personnelles ou leurs espoirs liés à la vie amoureuse.