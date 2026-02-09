La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 9 Février 2026 - 08:40

RTL sort les violons et Karine Le Marchand fait battre les cœurs


À l’approche de la Saint-Valentin, RTL mise sur les sentiments avec "Parlons amour", une soirée spéciale animée par Karine Le Marchand. En direct ce 12 février de 20h à 22h, l’émission invitera les auditeurs à parler cœur ouvert, entourés d’experts, à la radio, sur RTL.fr et l’application RTL.



À  l’occasion de la Saint-Valentin, RTL annonce une nouveauté dans sa grille de programmes avec l’émission "Parlons amour", diffusée en direct le jeudi 12 février de 20h à 22h. Portée par Karine Le Marchand, cette émission proposera deux heures de dialogue et de conseils centrés sur les questions amoureuses, dans un format interactif. L’animatrice sera entourée d’une équipe de quatre experts pour répondre aux interrogations des auditeurs et auditrices. Cette soirée spéciale sera accessible à la radio, mais aussi en audio digital, via le site RTL.fr et l’application RTL. 
En collaboration avec Le Club des Belles âmes, cette émission offrira aux auditeurs la possibilité de prendre la parole pour évoquer leurs histoires personnelles ou leurs espoirs liés à la vie amoureuse.

Karine Le Marchand sera entourée de plusieurs spécialistes lors de cette émission. L’équipe est composée de Laure Albouy, psychanalyste et sexothérapeute, d’Antoine Geraud et David Lemesle, deux love coaches, ainsi que de Clotilde Merza, thérapeute de couple. Ensemble, ils interagiront avec les témoignages des auditeurs pour partager des clés de compréhension et proposer des actions concrètes.

Tags : émission, Groupe M6, Karine Le Marchand, programme, RTL, Saint-Valentin



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


