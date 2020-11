RTL salue la mémoire de Christophe Dominici

Né le 20 mai 1972 à Toulon, "Domi" a porté les couleurs de trois clubs chez les professionnels : le RC La Valette, le RC Toulon et le Stade Français. Avec le club francilien, il a conquis ses cinq titres de champion de France et a disputé deux finales de Coupe d'Europe. "Christophe Dominici restera l’un des plus grands consultants Sport de RTL" explique la radio.