RTL salue la mémoire d’Eugène Saccomano

Eugène Saccomano avait rejoint RTL en 2001 où il fut le créateur de l’emblématique "On refait le Match", un concept novateur, toujours

d’actualité. "Il avait de l’enthousiasme à revendre, un tempérament et une voix inimitable. Il a reçu les plus grands et couvert tous les rendez-vous foot de la station, permettant aussi à toute une génération de reporters, journalistes de chausser les crampons… Mais Eugène Saccomano était plus que cela, il était un homme de coeur qui incarnait le foot, aimant partager sa fougue et sa passion avec ses amis et les auditeurs" indique RTL.

Pour Jacques Esnous, directeur de l'Information de RTL : "C’est une des grandes voix du football qui disparait aujourd’hui. Il avait lancé avec succès "On refait le match" mais son talent allait bien au-delà du football. Très cultivé, il portait un regard aiguisé et amusé sur la société française, RTL lui avait donc confié une chronique matinale baptisée "La pensée d’Eugène". RTL partage la peine de sa famille et de ses proches et lui rendra largement hommage sur l’antenne".