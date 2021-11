RTL remet son Grand Prix de la Bande Dessinée

Chaque mois, RTL récompense la Bande Dessinée RTL du mois. Les neuf albums primés au cours de l'année concourent pour le Grand Prix RTL de la bande dessinée. En remportant la 18e édition du Grand Prix RTL de la bande dessinée, David Prudhomme rejoint un palmarès prestigieux et se voit offrir par RTL une belle tribune via une campagne de publicité sur son antenne et un traitement rédactionnel dans ses journaux d’information.

Le jury était composée de Jacques Esnous (directeur de l’Information) et Monique Younès (journaliste) aux côtés de Thomas Doublet (responsable de la librairie Bulles en tête Le Peletier) et de Vivian Lecuivre (rédacteur en chef du site Séquence BD).