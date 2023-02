RTL : le podcast "Les Grosses têtes" en version premium

À l’origine de cette émission et aux commandes des Grosses Têtes pendant près de 40 ans, Philippe Bouvard a fait vivre des moments d’anthologie. Aux côtés de Jean Yanne, Jacques Martin, Claude Sarraute, Sim ou encore Jean-Claude Brialy, les auditeurs pourront les redécouvrir grâce à une sélection d’archives des années 70 aux années 2000.

Depuis 2022, le podcast des "Grosses Têtes" a cumulé plus de 213 millions d'écoutes dont 17.8 millions d'écoutes en janvier dernier. L'émission attire 1.9 million d'auditeurs et réalise une PDA de 15%.