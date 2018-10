RTL : le Conseil d'Etat annule une décision du CSA visant Zemmour

Le CSA avait jugé que la station avait diffusé un "éloge de la discrimination" sans aucune "contradiction ni mise en perspective", manquant aux obligations de la convention qu'elle a signée. Le groupe M6, propriétaire de RTL, s'est félicité dans un communiqué de l'annulation de cette mise en demeure par le Conseil d'Etat, estimant qu'elle confirmait ainsi "l'importance et la portée du principe de liberté de communication des pensées et des opinions". Depuis Eric Zemmour a été remercié, à la fin de la saison dernière, et sa chronique a été arrêtée.