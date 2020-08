RTL lance une nouvelle campagne TV

Après la dernière campagne, qui détournait les codes de la photo de suspect, et dans laquelle les animateurs étaient "coupables de la bonne humeur", c’est à présent dans l’exercice du portrait-robot qu’on les retrouve. Dans un contexte de distanciation sociale, ils sont cette fois suspectés de rassembler 13 millions de Français. Que ce soit Yves Calvi, Flavie Flament, Laurent Ruquier, Thomas Sotto… ou les nouvelles voix de la station, tout le monde y passe et est reconnu coupable. Une nouvelle occasion pour RTL et Rosapark d’incarner "la tonalité décomplexée et optimiste de la première radio de France" explique RTL.

