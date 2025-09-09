RTL intensifie son offre d’information, de divertissement et de récits

RTL annonce une refonte de son application et une stratégie élargie de diffusion de contenus audio et vidéo. Plus de 200 podcasts gratuits sont disponibles sur l’application, enrichis en continu. Parmi les nouveautés, "Le Choix info RTL", un podcast quotidien de 10 minutes avec Sébastien Rouxel, "Une lettre d’Amérique" avec Arnaud Tousch et Cyrielle Stadler, ou encore "Où va le monde ?" réunissant François Lenglet, Georges Malbrunot et Anne-Charlène Bezzina. Des formats hebdomadaires comme "Le Grand angle éco" avec Martial You ou "C’est notre planète" avec Virginie Garin complètent cette offre.