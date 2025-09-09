RTL intensifie son offre d’information, de divertissement et de récits

La photo de rentrée 2025-2026 de l’équipe de RTL réunie devant le siège de la station, avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Crédit : Nicolas Gouhier / RTL
La grille 2025-2026 s’ouvre sur une matinale renforcée. Thomas Sotto conduit "RTL Matin", accompagné d’une interview quotidienne de Marc-Olivier Fogiel à 08h15. RTL propose aussi une nouvelle émission de témoignages d’anonymes animée par Faustine Bollaert, le retour du jeu "Quitte ou Double" avec Alex Vizorek, et le "18h-20h" présenté par Anne-Sophie Lapix.
André Dussollier et Isabelle Choquet animent un grand récit quotidien, tandis qu’Augustin Trapenard prend en charge une émission culturelle hebdomadaire et une chronique le vendredi. RTL Foot gagne en puissance avec Jano Rességuié.
La station conserve ses émissions emblématiques, plébiscitées par le public : "Ça peut vous arriver" avec Julien Courbet, Les Grosses Têtes" avec Laurent Ruquier, "L’Heure du crime" de Jean-Alphonse Richard, "Entrez dans l’histoire" avec Lorànt Deutsch, "Bonus Track" d’Éric Jean-Jean ou encore "Parlons-nous "de Caroline Dublanche. Le week-end reste marqué par "Stop ou encore", "On refait la télé", "Le Journal inattendu", "Le Grand Jury" et "On refait le match".
Une transformation numérique affirmée
RTL annonce une refonte de son application et une stratégie élargie de diffusion de contenus audio et vidéo. Plus de 200 podcasts gratuits sont disponibles sur l’application, enrichis en continu. Parmi les nouveautés, "Le Choix info RTL", un podcast quotidien de 10 minutes avec Sébastien Rouxel, "Une lettre d’Amérique" avec Arnaud Tousch et Cyrielle Stadler, ou encore "Où va le monde ?" réunissant François Lenglet, Georges Malbrunot et Anne-Charlène Bezzina. Des formats hebdomadaires comme "Le Grand angle éco" avec Martial You ou "C’est notre planète" avec Virginie Garin complètent cette offre.
Fidélité à l’identité RTL
Jonathan Curiel, directeur général de RTL, RTL2 et Fun Radio, souligne une rentrée pleine de promesses et d’ambition, combinant information, histoires vraies, divertissement, proximité et culture.
La station veut ainsi maintenir son équilibre entre information référente et divertissement de qualité, tout en développant sa présence numérique et en s’adaptant aux nouveaux usages des auditeurs.
