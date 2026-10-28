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Mercredi 28 Octobre 2026 - 13:05

RTL embarque 400 auditeurs pour une croisière en Méditerranée


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Du 6 au 13 mars 2027, RTL et MSC Croisières proposeront une croisière événementielle en Méditerranée, au départ de Marseille. À bord du MSC World Asia, 400 passagers pourront rencontrer plusieurs personnalités de la station, assister à un enregistrement des "Grosses Têtes" avec Laurent Ruquier et participer à des animations spécialement conçues pour cette semaine de voyage.



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Cette croisière de 7 nuits réunira plusieurs voix de RTL autour de rencontres et d'animations réservées aux 400 participants. Laurent Ruquier et six sociétaires des "Grosses Têtes" seront présents pendant les trois premiers jours. Après un cocktail de bienvenue, les passagers assisteront à un enregistrement exceptionnel de l'émission à bord. Jeanfi Janssens présentera également son spectacle "Tombé du ciel", consacré notamment à son parcours d'ancien steward devenu humoriste. Louis Bodin animera une conférence sur la météo, le climat et l'environnement. Bernard Sabbah, spécialiste du voyage sur RTL, partagera ses conseils pratiques. Mathieu, Fred et Pierre, trois agriculteurs de "L'Amour est dans le pré", participeront à des échanges et à une dégustation de produits de leurs exploitations. Un grand quiz RTL et un cocktail de clôture compléteront cette programmation.


Une opération de proximité avec les auditeurs

Cette initiative permettra à RTL de prolonger la relation avec ses auditeurs en dehors de l'antenne, en proposant des rencontres directes avec ses animateurs. Le voyage se déroulera du samedi 6 au samedi 13 mars 2027 à bord du MSC World Asia, nouveau navire de la classe World de MSC Croisières. Au départ de Marseille, l'itinéraire comprendra des escales à Gênes, Civitavecchia, près de Rome, Messine en Sicile, La Valette à Malte et Barcelone. Les participants pourront également profiter des restaurants, spectacles, loisirs et espaces de détente du navire.
La formule annoncée comprend la pension complète, un forfait boissons et les frais de service hôtelier. En associant émissions, spectacles et rencontres, RTL et MSC Croisières proposent une opération événementielle qui transpose l'univers de la station dans un cadre touristique.


Tags : croisière, Laurent Ruquier, Louis Bodin, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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