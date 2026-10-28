RTL embarque 400 auditeurs pour une croisière en Méditerranée

Cette initiative permettra à RTL de prolonger la relation avec ses auditeurs en dehors de l'antenne, en proposant des rencontres directes avec ses animateurs. Le voyage se déroulera du samedi 6 au samedi 13 mars 2027 à bord du MSC World Asia, nouveau navire de la classe World de MSC Croisières. Au départ de Marseille, l'itinéraire comprendra des escales à Gênes, Civitavecchia, près de Rome, Messine en Sicile, La Valette à Malte et Barcelone. Les participants pourront également profiter des restaurants, spectacles, loisirs et espaces de détente du navire.

La formule annoncée comprend la pension complète, un forfait boissons et les frais de service hôtelier. En associant émissions, spectacles et rencontres, RTL et MSC Croisières proposent une opération événementielle qui transpose l'univers de la station dans un cadre touristique.

