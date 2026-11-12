Le Grand Studio RTL accueille Vianney pour un concert en direct

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Ce jeudi 12 novembre, de 21h à 22h, Éric Jean-Jean accueillera Vianney dans Le Grand Studio RTL pour un concert organisé à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Les évadés". Cette année, l'émission adopte une formule intégralement réalisée en direct et en public. Les prestations musicales sont accompagnées d'entretiens et de confidences recueillies au micro d'Éric Jean-Jean. RTL précise que ces soirées sont conçues avec les artistes afin d'adapter leur déroulement à chaque invité. Le programme bénéficie également d'un nouvel habillage sonore : -M- a composé un générique original spécialement destiné au Grand Studio RTL. Selon la station, il s'agit du premier générique réalisé par l'artiste. Cette collaboration accompagne l'évolution du rendez-vous musical, qui associe désormais concerts en public, interprétations en direct et échanges avec les artistes.
Top France RTL : un classement fondé sur plusieurs indicateurs
RTL développe parallèlement sa programmation avec Top France RTL, présenté par Anthony Martin tous les samedis de 20h30 à 22h. Ce rendez-vous consacré à la variété française repose sur un algorithme élaboré par la station. Le classement prend en compte les écoutes en streaming, les ventes physiques, les diffusions en radio et le succès des concerts, ainsi que la place de la musique dans les usages numériques quotidiens. RTL entend ainsi proposer une lecture des succès musicaux à partir de plusieurs indicateurs de consommation et de diffusion. La station ne précise toutefois pas la pondération appliquée à ces différents critères.
Cette nouvelle émission s'inscrit dans une offre musicale qui associe des classements, des concerts et des programmes consacrés aux artistes. Elle complète notamment les rendez-vous déjà proposés par Éric Jean-Jean et Georges Lang.
Cette nouvelle émission s'inscrit dans une offre musicale qui associe des classements, des concerts et des programmes consacrés aux artistes. Elle complète notamment les rendez-vous déjà proposés par Éric Jean-Jean et Georges Lang.
Une programmation musicale répartie sur la semaine
Parmi les autres rendez-vous de RTL, Georges Lang présente chaque vendredi, samedi et dimanche à 22h trois émissions : "Les Nocturnes", "W-RTL Country" et "La Collection". Du lundi au vendredi à 21h, Éric Jean-Jean anime "Bonus Track", un programme consacré aux histoires et anecdotes entourant les succès français et internationaux. Chaque samedi et dimanche à 10h15, "Stop ou Encore" permet aux auditeurs de choisir les chansons qu'ils souhaitent entendre à l'antenne.
RTL rappelle également son activité de partenaire d'événements musicaux en France. La station indique notamment avoir été le seul partenaire radio du retour sur scène de Céline Dion à La Plénitude Arena, pour les représentations annoncées en septembre et octobre 2026 ainsi qu'en mai 2027. Ces différents dispositifs complètent la programmation musicale régulière de RTL et ses émissions événementielles.
RTL rappelle également son activité de partenaire d'événements musicaux en France. La station indique notamment avoir été le seul partenaire radio du retour sur scène de Céline Dion à La Plénitude Arena, pour les représentations annoncées en septembre et octobre 2026 ainsi qu'en mai 2027. Ces différents dispositifs complètent la programmation musicale régulière de RTL et ses émissions événementielles.