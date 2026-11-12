Le Grand Studio RTL accueille Vianney pour un concert en direct

RTL développe parallèlement sa programmation avec Top France RTL, présenté par Anthony Martin tous les samedis de 20h30 à 22h. Ce rendez-vous consacré à la variété française repose sur un algorithme élaboré par la station. Le classement prend en compte les écoutes en streaming, les ventes physiques, les diffusions en radio et le succès des concerts, ainsi que la place de la musique dans les usages numériques quotidiens. RTL entend ainsi proposer une lecture des succès musicaux à partir de plusieurs indicateurs de consommation et de diffusion. La station ne précise toutefois pas la pondération appliquée à ces différents critères.

Cette nouvelle émission s'inscrit dans une offre musicale qui associe des classements, des concerts et des programmes consacrés aux artistes. Elle complète notamment les rendez-vous déjà proposés par Éric Jean-Jean et Georges Lang.