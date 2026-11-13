EAR National : France Inter conserve sa première place

France Inter conserve sa première place avec 6.5 millions d'auditeurs quotidiens, malgré une perte de 234 000 auditeurs sur un an. Sa part d'audience atteint 13.6%. franceinfo prend la deuxième place avec 8.5% d'audience cumulée, devant RTL (8.3%), qui enregistre son plus bas niveau historique. RMC reste quasiment stable à 4.9%, tandis qu'Europe 1 recule à 4.1%. France Culture et Radio Nova font jeu égal avec 3.7%, devant le réseau local ICI (3.6%).

Parmi les musicales, NRJ reste leader avec 6.2%, mais perd 216 000 auditeurs. Skyrock en gagne autant et atteint 5.6%. RTL2 affiche 3.1%, Fun Radio 2.6% et Europe 2 1.8%. France Musique et FIP enregistrent respectivement 1.4% et 1.2%.

Au total, la radio rassemble 37.4 millions d'auditeurs quotidiens, soit 550 000 de plus en un an.

