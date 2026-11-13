La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 13 Novembre 2026 - 08:00

EAR National : France Inter conserve sa première place


Notez


La radio retrouve 550 000 auditeurs en un an et rassemble désormais 37.3 millions de Français chaque jour, selon les premiers résultats de septembre-octobre dévoilés par Médiamétrie. France Inter conserve sa première place malgré un recul de son audience, tandis que franceinfo dépasse RTL. Radio Nova rejoint France Culture, Skyrock progresse et NRJ perd du terrain.


EAR National : France Inter conserve sa première place

Vous aimerez aussi

France Inter conserve sa première place avec 6.5 millions d'auditeurs quotidiens, malgré une perte de 234 000 auditeurs sur un an. Sa part d'audience atteint 13.6%. franceinfo prend la deuxième place avec 8.5% d'audience cumulée, devant RTL (8.3%), qui enregistre son plus bas niveau historique. RMC reste quasiment stable à 4.9%, tandis qu'Europe 1 recule à 4.1%. France Culture et Radio Nova font jeu égal avec 3.7%, devant le réseau local ICI (3.6%).
Parmi les musicales, NRJ reste leader avec 6.2%, mais perd 216 000 auditeurs. Skyrock en gagne autant et atteint 5.6%. RTL2 affiche 3.1%, Fun Radio 2.6% et Europe 2 1.8%. France Musique et FIP enregistrent respectivement 1.4% et 1.2%.
Au total, la radio rassemble 37.4 millions d'auditeurs quotidiens, soit 550 000 de plus en un an.

EAR National : France Inter conserve sa première place



Tags : audience, EAR, EAR National, France Inter, franceinfo, Médiamétrie, Radio France, RTL



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication