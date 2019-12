RTL dévoile le nom de l'Album RTL de l'année 2019

"Alain Souchon, une des grandes figures de la chanson française signe son grand retour avec un nouvel album. Sa voix et ses mélodies nostalgiques nous renvoient à nos souvenirs d’enfance. Ses textes d’une véritable poésie nous rappellent à quel point Alain Souchon manie les mots avec brio pour nous parler d’aujourd’hui et d’hier" a déclaré le jury de ce prix annuel.

Cinq albums étaient encore en lice durant la phase finale : "Les oubliés" de Gauvain Sers, "J'ai quelque chose à vous dire" de David Hallyday, "La Vie d'artiste" de Christophe Maé, "Pyramide" de M Pokora et "Âme Fifties" d'Alain Souchon.