RTL Group acquiert la totalité de RTL Belgium

"Après plus de 30 ans de coopération fructueuse avec nos co-actionnaires, nous avons accepté d'acquérir pleinement RTL Belgium. Cela fait suite à notre stratégie de consolidation à travers notre empreinte audiovisuelle européenne, partout où des opportunités intéressantes se présentent. Nous continuerons d'investir dans RTL Belgium et d'accélérer la transformation de l'entreprise, notamment via des services de streaming, des technologies publicitaires et de données. Nous sommes impatients de poursuivre la coopération avec nos partenaires belges. Ils resteront étroitement associés à RTL Group" a souligné Elmar Heggen de RTL Group.