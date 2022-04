RTL Belgium : une panne perturbe les programmes

Une panne d’électricité est survenue ce dimanche soir dans le quartier de l’avenue Jacques Georgin à Schaerbeek. RTL Belgium a été touchée par cette panne, créant des perturbations dans la diffusion des programmes de l’ensemble des chaines de télévision (RTL TVI, Club RTL, Plug RTL) et de radio (Bel RTL et Radio Contact), qui ont été interrompus vers 21h, ce dimanche soir. Les radios et les chaines de télévision ont à nouveau été opérationnelles à 22h30. Les équipes techniques de RTL Belgium ont mis tout en œuvre pour résoudre le problème engendré par cette panne d'origine électrique RTL Belgium s’excuse auprès de l’ensemble de ses téléspectateurs et auditeurs pour ces désagréments momentanés, tout aussi imprévus qu’imprévisibles...