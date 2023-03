RTL Belgium s’établit définitivement en Fédération Wallonie-Bruxelles

"La stratégie et le positionnement de RTL Belgium visent plus que jamais à consolider son ancrage dans le paysage audiovisuel de la Communauté française et dans le tissu économique local, plus particulièrement pour lutter contre la concurrence accrue des chaines internationales et les GAFAN. Notre objectif est clair : faire de la proximité un différentiateur stratégique en investissant dans des contenus locaux, en déployant une information locale de qualité et en renforçant les collaborations de production avec des acteurs locaux tout en favorisant l’émergence et la valorisation des talents sur le territoire de la FWB. La question du renforcement de l’ancrage de RTL Belgium au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles se posait particulièrement dans les esprits depuis l’arrivée de nos nouveaux actionnaires belges, le Groupe Rossel et DPG Media, en 2022. L’annonce faite aujourd’hui fait suite à des changements opérationnels au Luxembourg combinés à des modifications de dispositifs légaux en FWB qui permettront d'assurer l’intégration sereine de RTL dans le paysage audiovisuel de la FWB. RTL Belgium a donc transmis au CSA la déclaration qui en fait un éditeur de services de la Communauté française à part entière. Cela va donner un nouvel élan au secteur audiovisuel en FWB et RTL s’en félicite" a indiqué Pour Collard, directeur de RTL Belgium.