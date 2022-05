RTBF : le CSA publie ses recommandations pour le contrat de gestion

Ensuite, concernant spécifiquement les nouveaux services Viva+ et Jam, leurs faibles résultats en termes de diffusion d’œuvres de la FWB pour Viva+ et de diffusion d’œuvres chantées en français pour Jam démontrent la nécessité d’intégrer pour ces services des obligations chiffrées dans le prochain Contrat de gestion. Enfin, le CSA suggère que les quotas de diffusion musicale de Jam et Viva+ soient établis en cohérence avec les obligations des éditeurs privés et en phase avec le rôle moteur que l’éditeur de service public se doit de jouer en la matière.