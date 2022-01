RTBF : 7 512 346 € récoltés au profit de Viva for Life

Après une mobilisation de 144 heures, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, ont pu découvrir le montant de 7 512 346 € récolté au profit de Viva for Life. Tout au long de la semaine, les trois animateurs ont entendu de nombreux témoignages. Des récits de vie qui rappellent l’urgence d’aider les structures d’accueil qui œuvrent au quotidien pour offrir un avenir meilleur aux enfants qui vivent dans la précarité. La ville de Tournai et ses habitants ont relevé le défi avec autant de détermination qu’en 2019. Le public était au rendez-vous, fidèle, malgré une 9e édition impactée par les mesures sanitaires. Chaque soir, 700 spectateurs ont pu assister au direct TV et aux showcases exclusifs (Amir, Angèle, Soprano, Clara Luciani, Saskia, Delta, Mustii...) sur la Grand Place.