RMC lance "Les nuits du Cazarre Enchaîné" dès ce 25 août

Dans sa prise de parole, Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport, déclare : "Avec "Les nuits du Cazarre Enchaîné", nous affirmons plus que jamais l’identité de RMC : le sport, l’humour et la liberté de ton. Julien Cazarre incarne cette impertinence et cette proximité qui font la force de notre antenne. Proposer son émission chaque soir à minuit, c’est offrir à nos auditeurs un moment de détente et de rire après des journées d’information et de débats intenses. RMC sait innover, surprendre et…prendre des risques jusque tard dans la nuit. Oui, tout peut arriver. À ses côtés, Jean-Christophe Drouet en sera le garant".