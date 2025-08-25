RMC lance "Les nuits du Cazarre Enchaîné" dès ce 25 août

Diffusée du lundi au vendredi, de minuit à 01h30, l’émission "Les nuits du Cazarre Enchaîné" sera animée par Julien Cazarre, humoriste et chroniqueur connu pour son franc-parler, et Jean-Christophe Drouet, voix familière des auditeurs après cinq années passées à la tête des "Grandes Gueules du Sport".
Le programme se présente comme un espace particulier où le football occupe une place centrale, accompagné d’imitations, de blagues et de débats imprévisibles. L’objectif est de proposer chaque nuit un moment de radio mêlant humour et échanges directs avec les auditeurs. Un invité viendra également enrichir l’antenne chaque vendredi afin de partager anecdotes et points de vue.
Selon le communiqué, Julien Cazarre apportera à la libre antenne "son ton unique et ses commentaires décalés". À ses côtés, Jean-Christophe Drouet assurera une animation complémentaire, "avec sa répartie et son énergie communicative", pour former un duo présenté comme spontané et dynamique.
La direction met en avant l’identité de RMC
Dans sa prise de parole, Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport, déclare : "Avec "Les nuits du Cazarre Enchaîné", nous affirmons plus que jamais l’identité de RMC : le sport, l’humour et la liberté de ton. Julien Cazarre incarne cette impertinence et cette proximité qui font la force de notre antenne. Proposer son émission chaque soir à minuit, c’est offrir à nos auditeurs un moment de détente et de rire après des journées d’information et de débats intenses. RMC sait innover, surprendre et…prendre des risques jusque tard dans la nuit. Oui, tout peut arriver. À ses côtés, Jean-Christophe Drouet en sera le garant".