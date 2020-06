RMC : la rédaction forme un jeune journaliste durant 6 mois

Les participants seront mis dans les mêmes conditions qu'un journaliste titulaire : ils devront réaliser un reportage radio/télé (puisque RMC est rédaction intégralement bimédia depuis septembre 2016) et un papier enregistré face caméra. Les étudiants devront ensuite le défendre devant un jury composé de journalistes de la rédaction.

Cette année, les "Talents de l'Info" seront parrainés par Nicolas Poincaré, chroniqueur et éditorialiste de RMC.

Et, le lauréat se verra offrir une expérience professionnelle de 6 mois au sein de la rédaction...