RMC : diffusion de France-Brésil 86 dans les conditions du direct

De 20h à 20h45, RMC proposera un avant-match avec Gilbert Brisbois, Jean-Michel Larqué et Manuel Amoros avec la présentation des équipes, les coulisses du vestiaire avec Manuel Amoros, arrière doit des Bleus en 1986.

Puis à 20h45, le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe du Monde 86 sera donné en direct par Jean-Michel Larqué, (commentateur du match à l’époque) et par Loïc Briley. Ils seront accompagnés de Gilbert Brisbois et Manuel Amoros qui fera vivre de l’intérieur ce match d’anthologie.