RFM : partenaire radio exclusif de la tournée de Mylène Farmer

Une prévente exclusive aura lieu sur le site mylenefarmer-nevermore2023.com, ce endredi 1er octobre à 10h et la billetterie grand public ouvrira quant à elle lundi 4 octobre dans tous les points et réseaux de vente.

La tournée, avec RFM, passera par le Stade Pierre Mauroy - Lille (3 juin 2023), le Stade de la Beaujoire - Nantes (9 et 10 juin 2023), le Groupama Stadium - Lyon (24 juin 2023), le Stade de France - Paris (30 juin et 1er juillet 2023), Orange Vélodrome - Marseille (8 juillet 2023), le Matmut Atlantique - Bordeaux (15 juillet 2023), et par l'Allianz Riviera - Nice 29 juillet 2023)

Des places seront régulièrement à gagner sur l'antenne et les réseaux sociaux de RFM.