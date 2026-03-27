RFM organise une session VIP avec Amel Bent, Vitaa et Claudio Capéo

RFM propose une nouvelle "RFM Session VIP" le lundi 30 mars à Paris, en réunissant 60 auditeurs autour d’une expérience musicale en proximité avec les artistes. Cette opération s’inscrit dans la continuité des dispositifs mis en place par la station pour aller à la rencontre de son audience, en organisant des événements physiques permettant de prolonger l’expérience radio au-delà de l’écoute. Ce format repose sur une sélection d’auditeurs invités à participer à une session live dans un cadre restreint.

La session réunira Amel Bent, Vitaa et Claudio Capéo. Ces trois artistes partageront un moment musical avec les auditeurs présents. Amel Bent participe actuellement à la saison en cours de The Voice, dont RFM est partenaire, et a dévoilé son nouveau single "L’amour ça se donne".