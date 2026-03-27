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Vendredi 27 Mars 2026 - 11:45

RFM organise une session VIP avec Amel Bent, Vitaa et Claudio Capéo


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Ce lundi 30 mars, RFM met en place une opération antenne avec une "RFM Session VIP" organisée à Paris. La station proposera à 60 auditeurs de participer à une soirée en présence d’Amel Bent, Vitaa et Claudio Capéo. Ce dispositif associe radio, digital et diffusion TV dans une logique d’activation autour du live musical.



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RFM propose une nouvelle "RFM Session VIP" le lundi 30 mars à Paris, en réunissant 60 auditeurs autour d’une expérience musicale en proximité avec les artistes. Cette opération s’inscrit dans la continuité des dispositifs mis en place par la station pour aller à la rencontre de son audience, en organisant des événements physiques permettant de prolonger l’expérience radio au-delà de l’écoute. Ce format repose sur une sélection d’auditeurs invités à participer à une session live dans un cadre restreint.
La session réunira Amel Bent, Vitaa et Claudio Capéo. Ces trois artistes partageront un moment musical avec les auditeurs présents. Amel Bent participe actuellement à la saison en cours de The Voice, dont RFM est partenaire, et a dévoilé son nouveau single "L’amour ça se donne".

Les auditeurs peuvent accéder à l’événement en gagnant leurs places via une inscription en ligne sur RFM.fr. Les contenus issus de la  "RFM Session VIP" seront relayés sur les réseaux sociaux de la station, permettant une extension de l’événement auprès d’une audience plus large. Par ailleurs, CSTAR, partenaire de l’événement, diffusera prochainement le concert sur son antenne, prolongeant la visibilité de cette opération au-delà du dispositif initial.

Tags : concert, musique, RFM, RFM Session VIP



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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