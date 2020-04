RFM est la première radio musicale adulte à Paris

En audience cumulée comme en part d’audience, RFM affiche ainsi les plus fortes progressions des musicales. La matinale "Le Meilleur des Réveils" se positionne comme la première matinale des musicales adultes. Avec 2.9% de part d’audience et 221 000 auditeurs quotidiens, la matinale de RFM, présentée par Elodie Gossuin et Albert Spano, réaffirme sa place de leader dans son univers de concurrence. En 1 an, l’émission a gagné 88 000 nouveaux fans et 1.2 point de part d’audience. Dans la matinale, les rendez-vous humour participent à ce succès : "Le Bret du Faux", la chronique de Marc-Antoine Le Bret, rassemble 72 000 auditeurs soit 3.2% de part d’audience, elle est ainsi leader dans l’univers de concurrence et "Limité à 80", la nouvelle pastille humour de la rentrée 2019 animée par Pascal Atenza, rassemble désormais 41 000 auditeurs, une audience en progression de 71%.