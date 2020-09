RFM donne la banane aux auditeurs

Imaginée au cœur de l'écosystème de la marque RFM, cette opération spéciale offre une visibilité pleine de positivisme et de bonne humeur à la communauté #TousBananaManiacs du 25 septembre au 11 octobre. Jusqu'au 2 octobre, "Le Meilleur des Réveils" donne le sourire aux auditeurs avec le jeu "La Machine à Tubes". À la clé, un voyage par jour au soleil pour deux personnes. Pour soutenir l'opération, des messages antenne plein d'énergie et de vitalité (autopromotion de 25'' et speaks animateurs) sont diffusés pour annoncer le jeu et la dotation.