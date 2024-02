RFJ fête ses 40 ans : la fête continue !

La suite du week-end sera rythmée par deux programmes permettant à toutes et tous de se remémorer les 40 années passées en compagnie de la radio jurassienne : samedi, dès la fin de la retransmission du match de hockey sur glace Ajoie-Bienne (environ à 22h30), Jean-Michel ressortira son plus beau costume afin d’animer le Bal des 40 ans de RFJ en compagnie de nombreuses figures marquantes de RFJ et d’invités surprise. Dimanche matin, ses collègues de "Bon Dimanche" mettront la musique francophone de 1984 ainsi que les dédicaces à l’honneur. L’occasion de surprendre ses proches et pourquoi pas, de souhaiter un bon anniversaire à RFJ