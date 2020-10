RFI : une fiction bilingue pour apprendre le français

Les péripéties de Billie, Rosa et de leurs voisins offrent un dispositif complet et ludique d’apprentissage et d’enseignement pour un public apprenant le français langue étrangère à l’international et pour un public récemment installé en France, leurs enseignants et accompagnateurs. Ces dossiers pédagogiques, à retrouver sur RFI Savoirs, proposent des fiches, parcours d’exercices et livrets imprimables basés sur chaque épisode. Accompagnant les primo-arrivants dans leur installation en France, ce programme est destiné à être utilisé par des acteurs de terrain comme les associations, organismes d’aide et d’accueil, et centres d’enseignement.