RFI réunit 1 750 radios partenaires

RFI, ce sont aussi et surtout 1 750 radios partenaires aux quatre coins du monde. Ces radios reprennent une partie des programmes de Radio France Internationale. C'est aussi ce qu'elles ont fait depuis le début de la crise sanitaire : "Nous avons au fil des mois mis en place un dispositif, d'abord dans l'urgence, et mis nos programmes au diapason grâce à une mobilisation totale de nos équipes" souligne Cécile Mégie. RFI a privilégié la vérification de l'information, les messages de prévention et l'école à la maison, plus globalement les échanges entre auditeurs. Proximité et immédiateté sont encore et toujours les deux préceptes de la radio mondiale afin d'atteindre les publics et répondre à leurs besoins. Dans ce prolongement, les Club RFI continuent à jouer pleinement leur rôle.