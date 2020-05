RFI produit le premier podcast natif de fiction ouest-africain

"Dianké" raconte l’histoire d’une jeune femme africaine indépendante et de caractère qui va se lancer en politique pour combattre la corruption. Entre corruption, secrets de famille, amour et campagne électorale, Dianké devient une femme de conviction et de combat, lanceuse d'alerte d'un nouveau genre, entraînant dans son sillage toutes les générations.

Produit à Dakar par l’ONG RAES, "Dianké" raconte une histoire africaine au féminin et met la voix des femmes au centre d'un récit contemporain. L’objectif de "Dianké" n’est pas d’offrir un divertissement anodin mais de créer du débat, faire évoluer les mentalités en Afrique et casser les stéréotypes.

"Dianké" sera diffusé en podcast natif à partir du 1er juin et sur l’antenne de RFI cet été...