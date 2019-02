RFI parle aussi et désormais arménien

Un samedi sur deux, Elena Gabrielian réalise et présente l’émission "RFI parle arménien" en collaboration avec une équipe rédactionnelle basée à Erevan. Composé de reportages, de chroniques, d’interviews et de portraits réalisés en France et en Arménie, ce rendez-vous de 20 minutes prend la forme d’un trait d’union entre les cultures française et arménienne. Cette émission met en avant les liens et l’influence mutuelle entre les deux pays, y compris à travers la Francophonie, mais aussi la présence française en Arménie et la vie de la diaspora arménienne en France.

"RFI parle arménien" est diffusée à 13h10 TU sur 102.4 FM dans la capitale arménienne, et peut être écoutée dans le monde entier via les supports numériques ainsi que les plateformes de téléchargement.

Rappelons que RFI est diffusée à Erevan en FM sur 102.4 FM depuis novembre 1995 en français et en russe.