RFI : le podcast "Les voisins du 12 bis" récompensé à New York

Chaque année, le New York Festivals Radio Awards" distingue les productions radiophoniques dans 14 catégories différentes, dans tous les formats et sur toutes les plateformes. Les voisins du 12 bis " est un podcast réalisé par RFI en coproduction avec France Éducation international, et avec le soutien du Ministère français de la Culture. Dans un immeuble parisien, une petite communauté de voisins a tissé des liens d’amitié. Billie est une jeune étudiante étrangère fraîchement arrivée chez Rosa, la doyenne de l'immeuble. Elle découvre la vie parisienne avec l'aide de Zirek, chauffeur de VTC, Amir, un jeune fleuriste de la rue du Paradis, mais aussi Diane, Pierre et leurs trois enfants.