RFI : le podcast "Dianké" primé au Paris Podcast Festival

"Dianké" raconte une histoire africaine au féminin et met la voix des femmes au centre d'un récit contemporain. L’objectif de "Dianké" n’est pas d’offrir un divertissement anodin, mais de créer du débat et casser les stéréotypes.

"Dianké" se présente sous le forme d'une série radiophonique écrite par Insa Sané, réalisée par Tidiane Thiang et Alexandre Plank. La musique est composée par Karim Bourouaha. Ce feuilleton est produit par RAES, par Mbathio Diaw et Romain Masson, avec le soutien de l'Agence Française de Développement et CFI.