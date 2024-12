RFI et France 24 lancent le 9e Challenge App Afrique

Le lauréat désigné par un jury d’experts, se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros. Le Challenge App Afrique souhaite à travers ce concours encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains.Lancé en 2016, le Challenge App Afrique est un concours visant à développer l’internet citoyen, africain, et francophone en encourageant des projets au service de l’intérêt général et des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Associé à deux émissions de RFI et France 24, ce concours récompense un projet par an à l’occasion d’une finale organisée dans un pays d’Afrique francophone.Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 janvier 2025 sur le site internet dédié : Challenge App Afrique