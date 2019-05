RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya à Cannes

Partenaires de la Fabrique Cinéma de l’Institut français, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya s’installent cette année encore sur la Croisette pour faire vivre le plus grand festival de cinéma du monde à leurs dizaines de millions d’auditeurs, téléspectateurs et internautes. Émissions spéciales, journaux, chroniques rythment les antennes et les offres numériques des trois médias, pour faire écho à l’imaginaire des cinéastes, et à leur regard sur le monde, en 15 langues.